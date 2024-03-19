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Ученые выяснили, какой белок способствует метаболическому эффекту потери веса

Molecular Metabolism: белок каллистатин пособствует потере веса

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Ученые из медицинской клиники Тюбингенского университета в Германии обнаружили, что повышение экспрессии белка каллистатина в подкожной белой жировой ткани улучшает обмен веществ и помогает похудеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

Исследователи объяснили, что после снижения веса у людей с ожирением повышается экспрессия белка каллистатина в структуре белого жира. Этот белок обладает множеством полезных свойств. Он участвует в противодействии воспалению и заживлении ран, а также нормализует метаболизм глюкозы в крови, тем самым снижая риск развития сахарного диабета.

В ходе исследования ученые ввели каллистатин, предварительно взятый у людей, потерявших вес, лабораторным мышам. В результате такого вмешательства у мышей с ожирением повысилась чувствительность печени к инсулину. Исследователи объяснили, что следствием такого изменения является достижение благотворного метаболического эффекта потери веса.

Клинические исследования с участием людей ранее показали, что у лиц с большим избыточным весом и ожирением вырабатывается меньше каллистатина. По мнению немецких ученых, усиление экспрессии этого белка в организме искусственным путем может потенциально стать эффективным методом снижения веса и лечения диабета второго типа.

Ранее в США одобрили первый препарат против «ожирения печени».

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