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Ученые рассказали, как эффективно контролировать гнев

СРR: упражнения на расслабление мышц помогают лучше контролировать гнев

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Shutterstock

Ученые из университета штата Огайо обнаружили, что йога и другие действия, снимающие мышечное напряжение, помогают улучшить контроль над гневом. Немедленное выплескивание эмоций и интенсивные физические упражнения, напротив, могут усилить злость. Результаты исследования опубликованы в Clinical Psychology Review (СРR).

Исследователи провели мета-анализ более 150 существующих научных работ, участниками которых в совокупности были более 10 тысяч человек. Они обнаружили, что занятия, повышающие эмоциональное возбуждение (например, участие в активном развлечении, целью которого является битье посуды посуды и разрушение мебели в специальной комнате) и немедленный «выпуск гнева» на самом деле не помогают справиться со злостью.

Также выяснилось, что некоторые упражнения, такие как бег трусцой, езда на велосипеде и бокс, могут даже усилить злобу. Ученые уточнили, что для выравнивания эмоционального фона лучше заняться деятельностью, снижающей уровень возбуждения и мышечного напряжения — йогой и дыхательной гимнастикой для релаксации.

Ранее ученые выяснили, выгодно ли устраивать скандалы на работе.

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