Врач оценила эффективность гриба для лечения рака

Травы и грибы для лечения рака не менее опасны для организма человека, чем препараты для химиотерапии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В общей онкологической практике есть цитостатики полностью растительного происхождения. Это такие же сильные яды, как и все остальные, используемые в химиотерапевтической практике», — объяснила заведующая отделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яна Мангасарова

Врач добавила, что комбинации некоторых растительных препаратов могут быть опасны для жизни. С лекарствами риск значительно меньше: их превращения в организме тщательно изучены.

Кроме того, попытка вылечиться травами и грибами может лишить человека шанса на выздоровление. Мангасарова рассказала о своем пациенте с фолликулярной лимфомой. Этот тип рака развивается медленно, и иногда за ним можно наблюдать без лечения.

«Пациент решил, что он не будет лечиться, а будет есть гриб веселка, и ел его десять лет. У него отказали почки, он стал диализ-зависимым, опухоль выросла. Этот пациент пришел к нам после гриба веселка в очень невеселом состоянии. Ему проводили химиотерапию и трансплантацию на фоне диализа», — рассказала врач.

Спустя десять лет рак пациента накопил множество мутаций и перестал из-за этого реагировать на терапию. Этого можно было избежать при нормальном лечении, подчеркнула онколог.

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