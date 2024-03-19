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Стресс снижает эффективность работы местного иммунитета в 12 раз, заявил врач

Профессор Костинов: стресс снижает эффективность местного иммунитета в 12 раз

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Перепады температуры и стресс ухудшают работу местного иммунитета, способствуя заражению сезонными вирусами. Об этом в программе «О самом главном» рассказал член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

«Мукозальный иммунитет снижается в 12 раз по сравнению с человеком, не находящимся в стрессе. Поэтому важно уделять внимание улыбкам и позитивному общению, чтобы избежать стресса, поскольку стресс всегда негативно сказывается на организме», — подчеркнул ученый.

Телеведущий доктор Александр Мясников добавил, что проведенные в США исследования показали: стресс и страх перед COVID-19 могут снизить эффективность вакцинации за счет ухудшения выработки антител.

До этого врач рассказала, что аллергикам нужно мыть полы каждый день или через день: это позволит очистить дом от пыльцы и снизить риск аллергических реакций. Если в доме есть больной ОРВИ, регулярная влажная уборка может ускорить его выздоровление и снизит риск заражения других членов семьи, считает врач.

Ранее ученые выяснили, что дыхательные упражнения и прием креатина облегчают последствия COVID-19.

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