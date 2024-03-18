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Ученые выяснили, как бактерии спасают растения от засухи

STTE: микробы в почве адаптируются к нехватке влаги и поддерживают жизнь флоры

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Андрей Архипов/РИА «Новости»

Американские ученые из Университета Аризоны и других научных учреждений изучили взаимодействие почвенных бактерий и тропических растений в засушливых условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

При нехватке воды, возникающей из-за изменений климата, растения вынуждены адаптироваться посредством процессов, которые влияют на круговорот органического вещества почвы в ризосфере — верхнем слое грунта, где находятся корни растений.

Команда использовала передовые аналитические методы, чтобы увидеть, как взаимодействия влияют на распад органических веществ в почве. Они обнаружили, что реакция корней растений на засуху, а не на изменения в микробном сообществе, преимущественно формирует химический состав почвы.

Как выяснили ученые, когда корни растений реагируют на засуху, их микробные сообщества адаптируются, потенциально усиливая засухоустойчивость растения. Эти видоспецифичные взаимодействия растений и микробов систематически изменяются в корневом метаболоме (наборе питательных веществ) в условиях нехватки влаги.

Ранее микробиологи выяснили, какие бактерии извлекают выгоду из глобального потепления.

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