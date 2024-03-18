Врач раскрыла рацион суперэйджеров – людей, сохранивших острый ум после 80 лет

Суперэйджеры — это люди старше 80 лет с такими же показателями остроты ума, как у людей среднего возраста. По словам врача-терапевт, диетолога, эксперта социального проекта Деменция.net Эльвиры Фесенко, такие люди придерживаются четырех паттернов питания.

«Во-первых, суперэйджеры придерживаются правила тарелки здорового питания. Примерно делим тарелку на четыре части. Одну часть составляют разные цельнозерновые продукты: цельнозерновой хлеб из цельной пшеницы, неочищенный рис. Вторая часть — полезные белки. Вторую половину составляют тарелки овощи и фрукты. И здесь, конечно, лучше поделить эту часть тарелки так, что овощи составляют 2/3, а фрукты только 1/3», – поделилась специалист.

Во-вторых, часто такие люди придерживаются «dash» диеты. Это система питания, которая направлена на контроль артериального давления. Ограничение в рационе соли, сладостей и ультрапереработанных продуктов.

«Очень важно употреблять много овощей и фруктов – до 5 порций в день. Углеводов — до 7 порций в день. Опять-таки мы говорим о цельнозерновых крупах. Нежирные молочные продукты — до двух порций в день. Нежирные мясные продукты — две порции в день или меньше. Орехи, семечки — два-три раза в неделю. Важно выбирать фрукты с низким гликемическим индексом», – рассказала Фесенко.

Следующий паттерн питания, который характерен для людей, которые относятся к категории суперэйджеров — это средиземноморская диета.

«Нельзя сказать, что она лучше всех остальных систем питания, но она является наиболее исследованной. Это обилие растительной пищи, фруктов, овощей, цельных зерен, орехов, бобовых. Очень важно употреблять оливковое масло в качестве основного источника диетических жиров. Рыба и птица должны присутствовать в рационе, но потребляться в небольших или умеренных количествах. Допускается относительно низкое потребление красного мяса. Средиземноморская диета зарекомендовала себя в плане сохранения когнитивных функций – мышления, памяти, анализа информации. Также она способствует профилактике нейродегенеративных расстройств, таких как деменция и болезнь Альцгеймера», – заключила диетолог.

Кроме того, суперэйджеры также могут придерживаться скандинавской диеты. В фокусе – растительные продукты и продукты местного производства, которые обычно встречаются в северных странах: Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия. Это все виды цельного зерна (рожь, ячмень, овес), рыба, а также различного рода фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом. Отличает скандинавскую диету рапсовое масло, которое богато полезными жирными кислотами.

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