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Врач рассказала, на какое заболевание желудка может указывать кашель

Врач Исакова: кашель может указывать на рефлюкс, повышающий риск рака пищевода

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Кашель, боль и першение в горле иногда могут указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ). Это хроническое заболевание, при котором желудочный сок забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую, а в результате приводит к раку пищевода. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

Обычно ГЭРБ сопровождается характерными симптомами – изжогой и отрыжкой. Однако заболевание может протекать с нетипичными для него симптомами.

«Иногда человек может кашлять, испытывать боль или першение в горле, потому что кислота желудочного сока раздражает слизистую горла и кашлевые рецепторы. Если эти симптомы сочетаются с типичными, то диагностировать ГЭРБ гораздо проще, но в редких случаях нехарактерные симптомы могут быть единственным проявлением заболевания. Тогда на помощь врачу может прийти информация о весе и росте пациента, режиме питания, также информация о провоцирующих кашель или боль в горле факторах», – рассказала Исакова.

По ее словам, хронический выброс желудочного сока в пищевод значительно увеличивает риск развития рака пищевода, так как эпителий пищевода, в отличие от эпителия желудка, не имеет естественной защиты.

«Регулярное воздействие агрессивного желудочного содержимого приводит к тому, что клетки, выстилающие пищевод, трансформируются, развивается такое заболевание, как пищевод Барретта – предраковое заболевание. Если игнорировать ГЭРБ, а далее и пищевод Барретта – в конечном итоге разовьется рак пищевода. Процесс этот длительный и занимает более 10 лет», – заключила специалист.

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