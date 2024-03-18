Ученые изучили вкусовые качества четырех видов «съедобных» муравьев

Ученые из Государственного университета Сан-Диего выяснили, что на вкусовые характеристики и запах муравьев: чикатана, обыкновенных черных муравьев, колючих муравьев и ткачей влияют особые летучие соединения или «муравьиные феромоны». Результаты исследования опубликованы на сайте The American Chemical Society (ACS).

По мнению исследователей, муравьи могут стать альтернативой традиционным источникам мяса, поскольку богаты белком, незаменимыми аминокислотами и витаминами, такими как B12. В ходе анализа четырех видов муравьев, которые ученые посчитали съедобными, было установлено, что представители черных муравьев, муравьев-чикатана, колючих муравьев и ткачей обладают уникальным вкусом и ароматом.

Исследователи идентифицировали летучие соединения, присутствующие в образцах каждого вида, с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии (комбинации двух мощных аналитических инструментов для анализа компонентов сложных смесей в газовой фазе) и сопоставили их с запахами, обнаруженными с помощью ольфактометра — прибора, используемого для обнаружения и измерения интенсивности запахов.

Исследование показало, что обыкновенные черные муравьи источают кислый и уксусный аромат (и являются кислыми на вкус), что объясняется высоким содержанием в них муравьиной кислоты, в то время как муравьи-чикатана (Atta mexicana) обладают ореховым, древесным ароматом. Муравьи-ткачи отличаются сладковатым ореховым или карамельным запахом и вкусом, хотя исследователи также отметили некоторые неприятные привкусы.

Ученые также наблюдали различия во вкусе муравьев на разных стадиях развития. Это позволило им предположить, что возраст насекомых влияет на их вкусовые качества.

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