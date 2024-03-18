Стало известно, почему не стоит использовать яблочный уксус для похудения

Применение яблочного уксуса для похудения может негативно сказаться на состоянии зубной эмали, а также спровоцировать тошноту и расстройство желудка. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из университета Мидлсекса и мнение экспертов из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Согласно результатам исследования британских ученых из университета Мидлсекса, возможные побочные эффекты употребления яблочного уксуса в чистом виде включают кислотный рефлюкс, тошноту и замедление пищеварения из-за высокой кислотности желудочного сока. Исследователи отметили, что способность яблочного уксуса снижать вес не имеет достаточных научных обоснований.

По мнению экспертов из Национальной службы здравоохранения Великобритании, потребление яблочного уксуса в неразбавленном виде может привести к разрушению эмали — твердого защитного слоя на поверхности зубов. Дело в том, что воздействие продукта с очень высокой кислотностью способно размягчать эмаль, что позволяет бактериям проникать в более мягкого структурное вещество (дентин) под ней, вызывая кариес.

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