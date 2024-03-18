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Ученые выявили уникальное свойство «гормона счастья»

Science Immunology: серотонин формирует иммунную функцию кишечника

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Ученые из частного медицинского и исследовательского учреждения Weill Cornell Medicine в США обнаружили, что вскоре после рождения кишечник человека колонизируют уникальные бактерии, которые вырабатывают нейромедиатор серотонин для «обучения» иммунных клеток и предотвращения аллергических реакции на пищу. Результаты исследования опубликованы в Science Immunology.

Исследование с участием новорожденных лабораторных мышей показало, что в их кишечниках уровень нейротрансмиттеров (биологически активных химических веществ, передающих электрохимические импульсы от нервных клеток) включая серотонин, был намного выше, чем у взрослых особей. Ученые выяснили, что нейротрансмиттеры вырабатываются специальными кишечными бактериями.

Чтобы проверить точность этого утверждения, ученые проанализировали образцы кала детей в возрасте до года, взятые их британского Биобанка — крупнейшего хранилища биологических образцов. Оказалось, что до того, как кишечник новорожденного становится достаточно зрелым для самостоятельной выработки нейротрансмиттеров, их «поставляют» уникальные кишечные бактерии.

Высокий уровень серотонина в кишечнике изменяет баланс иммунных клеток за счет увеличения количества регуляторных Т-клеток, которые контролируют силу и продолжительность иммунного ответа при присутствии пищевых антигенов. Ученые объяснили, что этот механизм необходим для предотвращения аутоиммунных реакций, например, атак иммунными клетками здоровых.

Ранее выяснилось, что эффективность иммунотерапии рака зависит от кишечных бактерий.

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