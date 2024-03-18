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Врач назвала продукт с высоким содержанием клетчатки и железа

Врач Утюмова: бобовые содержат половину суточной нормы клетчатки

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Pixabay

Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Бобовые содержат витамин С, который снижает риск болезней сердца, а также способствует активности иммунных клеток. В 100 граммах бобовых содержится около 18% суточной нормы железа, что делает их особенно полезными при железодефицитной анемии. В такой же порции есть 15 граммов клетчатки — половина ее суточной нормы.

Бобовые на 40% состоят из белка, поэтому надолго помогают утолить чувство голода и способствуют похудению.

Противопоказаны бобовые лишь людям с подагрой, так как эти продукты содержат пурины — вещества, которые в организме превращаются в мочевую кислоту. Кроме того, клетчатка из бобовых может повреждать слизистую стенку ЖКТ, поэтому при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки бобовые нужно ограничить.

 Врач добавила, что зерна бобовых перед приготовлением нужно замочить, чтобы нейтрализовать фитаты — вещества, которые вызывают процессы брожения в кишечнике.

Ранее ученые выяснили, что метод оздоровления «ледяного человека» положительно влияет на организм.

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