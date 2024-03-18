Врач рассказала, кому могут понадобиться брекеты в 50 лет

Брекеты служат не только для исправления прикуса, но и могут быть этапом подготовки к протезированию или имплантации зубов. Поставить их можно в любом возрасте. Об этом комитету здравоохранения Волгоградской области рассказала врач-ортодонт Арина Дмитриевна Боловина.

«Основной целью ортодонтического лечения является нормализация функции (откусывания и пережевывания пищи в том числе). Лечение брекет-системой показано при нарушении прикуса, положения отдельных зубов, при наличии жалоб на эстетический недостаток улыбки, а также как подготовительный этап к имплантации и протезированию. Стоит упомянуть и о применении брекетов после проведения сплинт-терапии, направленной на лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава», — рассказала врач.

Существуют абсолютные противопоказания к установке брекетов (тяжелые системные заболевания или рак, острые психические расстройства), но возраст к ним не относится. Не рекомендуется проходить ортодонтическое лечение в период беременности и лактации. А при гипоплазии эмали может быть целесообразно исправить прикус не брекетами, а элайнерами (капами).

Особые брекет-системы позволяют пациентам приходить на прием к врачу не каждый месяц, а раз в 2,5 месяца. Но важно подготовиться к неудобствам, которые могут доставить брекеты.

«Необходимо чистить зубы после каждого приёма пищи, соблюдать режим питания, исключив жёсткую пищу, потому как иногда и неудачно откушенная горбушка хлеба может нарушить фиксацию брекета. Также стоит быть готовым к определенному уровню дискомфорта, иногда и ощущению болезненности при перемещении зубов в первые несколько дней после каждой активации брекет-системы. На конечных этапах лечения, пациенту необходимо носить эластики, для создания равномерных контактов между зубными рядами. Все это требует определенных усилий от человека, находящегося на ортодонтическом лечении», — заключила врач.

Ранее врач рассказал, чем может быть плотная шишка между пальцами ног.