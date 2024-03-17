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На Меркурии зафиксированы рентгеновские полярные сияния

Spaceweather: на Меркурий ударила солнечная вспышка и спровоцировала полярное сияние

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Shutterstock

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий подверглась удару солнечной вспышки, которая спровоцировала на планете рентгеновские полярные сияния, сообщает новостной портал Spaceweather.com.

Недавно на скрытой дальней стороне Солнца произошла вспышка примерно в 40 раз превышающее размеры Земли. Сообщается, что взрыв, который, вероятно, оставил после себя массивный «огненный каньон» на поверхности Солнца, также вызвал большой выброс корональной массы (CME) — быстро движущееся облако намагниченной плазмы и излучения, — которое столкнулось с Меркурием.

Меркурий часто поражается CME из-за его близости к звезде. В результате этой бомбардировки на маленькой планете не осталось атмосферы, и она полностью подвержена воздействию всей силы этих солнечных бурь.

Когда электроны от CME попадают на незащищенную поверхность Меркурия, они быстро замедляются. Это заставляет частицы выделять энергию в виде рентгеновских лучей, которые ученые могут обнаружить с Земли. Результатом является явление, подобное полярному сиянию, которое видно в рентгеновских лучах, а не в видимом свете.

Ранее астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку.

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