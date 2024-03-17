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Внутреннее ухо ископаемой обезьяны помогло понять развитие прямохождения

The Innovation: эволюция прямохождения у приматов проходила в три этапа

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Ученые из Китайской академии наук в Пекине установили, что эволюция прямохождения у приматов проходила в три этапа. Результаты исследования были представлены в научном журнале The Innovation.

Авторы изучили размеры и форму полукружных каналов во внутреннем ухе вымершего примата рода Lufengpithecus с помощью 3D-мультимасштабирования и мультимодальной визуализации. Полученные данные они сопоставили с информацией о строении внутреннего уха у других ископаемых и современных обезьян. В результате ученые сделали вывод, что эволюция прямохождения у приматов проходила в три этапа.

Сначала самые ранние обезьяны передвигались по деревьям примерно так же, как современные азиатские гиббоны. Затем более поздние приматы — последние общие предки обезьян и людей — научились и лазать, и карабкаться, и висеть на руках, и перемещаться на двух и четырех ногах. Наконец, именно от этого широкого репертуара двигательных движений и развилось человеческое прямохождение.

Ранее антропологи установили, что люди заселили Европу раньше, чем считалось ранее.

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