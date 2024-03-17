Психолог перечислила типы людей, наиболее склонных к обидам

К постоянным обидам склонны высокочувствительные люди, манипуляторы и личности, испытывающие трудности в коммуникациях. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая.

«Высокочувствительные люди остро реагируют на ситуации извне. В таком случае речь идет не о надуманных реакциях с целью манипулировать другими. Такие люди просто более эмпатичны и воспринимают ситуацию слишком близко к сердцу. Выяснение отношений дается им с трудом, поэтому им приходится переживать эти обиды внутри себя, что делает их психическое состояние более шатким», – отметила специалист.

Другая крайность, по ее словам, это манипуляторы, которые используют обиду как способ достижения целей. Это могут быть люди, которых принято называть «нарциссами», «социопатами», «эгоцентриками». Если ситуация разыгрывается не в их пользу или не по задуманному плану, то на помощь приходит обида, которая помогает добиться желаемого, «прогнув» под себя окружающих.

«Отдельно можно выделить людей, которые по разным причинам испытывают трудности в коммуникациях. В этой ситуации обида может появляться из-за неумения человека обсуждать свои потребности с другим, что приводит к разным казусам во взаимодействии», – рассказала психолог.

Подробнее о том, говорит ли обида об эмоциональной незрелости, может ли обидевшийся оказаться агрессором и в каких случаях прощать обидчиков нельзя — в интервью Ведмицкой «Газете.Ru».

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