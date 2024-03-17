Кинолог рассказал об опасных болезнях, которые собака может передать человеку

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что собака может заразить человека опасными заболеваниями и заразиться от него сама.

Кинолог указал на необходимость следить за состоянием собаки, поскольку это касается не только животного, но и хозяина.

По его словам, самым опасным заболеванием является бешенство, поскольку оно не лечится и приводит к летальному исходу. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и туберкулезом.

Голубев считает, что профилактика — самая надежная защита от заболеваний. По его мнению, те, кто пренебрегает ежегодной вакцинацией, подвергают себя и собаку неоправданному риску. Он подчеркнул, что прививки нужны даже тем собакам, которые не выходят на улицу, поскольку источник опасной для собаки инфекции может принести человек.

До этого ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказывал, что у собак, как и у людей, могут быть сезонные заболевания и инфекции. В частности, при выгуле они могут подхватить питомниковый кашель или по-другому – аденовирусную инфекцию.

Совместное исследование сервисов «Кот Здоров» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что подавляющее большинство — 97% — всех обращений к ветеринарам приходится на владельцев кошек и собак. Только 3% запросов поступает по экзотическим животным, главным образом, шиншиллам, декоративным крысам и слеткам птиц.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собак от клещей во время весенних прогулок.