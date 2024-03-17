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Таблетка от клещей прошла предварительные испытания на людях

Wired: создан съедобный препарат, дающий 30-дневную защиту от клещей

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Global Look Press

Американская биотехнологическая компания Tarsus Pharmaceuticals провела ограниченные испытания на людях таблетки, защищающей людей от укусов клещей. Об этом сообщает издание Wired.

Клещи могут заражать людей болезнью Лайма или боррелиозом, вызывающим лихорадку, головную боль, усталость и характерную кожную сыпь, а также способным привести к неврологическим осложнениям и проблемам с сердцем. Чтобы возбудитель заболевания — бактерии Borrelia burgdorferi — передался человеку, паразиту необходимо присосаться к жертве примерно на 36-48 часов.

Экспериментальная таблетка, которую тестирует компания Tarsus Pharmaceuticals, представляет собой состав с включением лотиланера, препарата, который парализует и уничтожает паразитов, мешая передаче сигналов между их нервными клетками. Его эффект сохраняется до 30 дней.

В ходе исследования 31 здоровый взрослый принял либо низкую, либо высокую дозу препарата. Часть участников получила плацебо. Затем исследователи поместили безопасных клещей на руки участников и через 24 часа подсчитали, сколько из них осталось в живых.

В первый день 97% клещей в группе с высокой дозой и 92% в группе с низкой дозой были уничтожены, тогда как в группе плацебо не выжило только 5% кровососов.

Через месяц обе дозы таблетки устранили около 90% клещей. В Tarsus заявили об отсутствии серьезных побочных эффектов.

Ранее вакцина от болезни Лайма прошла доклинические испытания.

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