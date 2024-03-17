Врачи рассказали, сколько шагов в день проходят женщины без осложнений беременности

Врачи из Израиля подсчитали, что для снижения риска осложнений женщинам во время беременности может быть полезно проходить 2300 и более шагов. Об этом сообщает JPost.

В исследовании приняла участие 401 беременная женщина. Анализ их данных показал, что пациентки, проходившие 2300 шагов в день в течение всей беременности в три-четыре раза реже страдали от осложнений беременности, в том числе внепланового кесарева сечения. Ученые также сделали поправку на вес, вредные привычки и кесарево сечение в истории болезни.

Однако может быть полезно ходить еще больше: участницы эксперимента, которые проходили не менее 2800 шагов, реже сталкивались с послеродовыми кровотечениями, диабетом беременных и преэклампсией — угрожающим жизни состоянием, при котором повышается кровяное давление женщины и нарушается работа почек и других органов.

До этого врач объяснила, что выпадение волос после беременности — нормальное явление, однако оно должно прекратиться через шесть месяцев после родов или завершения лактации. В противном случаев нужно обратиться к трихологу.

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