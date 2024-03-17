Врач перечислил симптомы болезней почек

Мочекаменная и хроническая болезни почек могут длительно не выдавать себя. Об этом «Известиям» рассказал врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.

При мочекаменной болезни нарушение обмена веществ приводит к образованию камней в верхних мочевыводящих путях. Иногда это приводит к почечной колике — боли из-за нарушения оттока мочи. Но чаще эта болезнь долгое время никак не проявляется, так как не мешает проходить моче. Некоторые думают, что камень может давать боль, царапая стенку мочеточника, но это миф, отметил врач.

Кисты почек, то есть полые структуры с жидким содержимым, могут образоваться в результате травмы, болезни или у здоровых людей с наследственной склонностью. Обычно они никак не беспокоят человека, обнаруживаются при плановом УЗИ и редко требуют лечения.

Хроническая болезнь почек (ХБП), то есть нарушение их фильтрационной способности, долгое время никак не проявляется. На поздних стадиях могут быть отеки и повышаться кровяное давление. Со временем почки могут полностью перестать работать. Поэтому важно выявить ХБП на ранней стадии и не дать ей прогрессировать.

Пиелонефрит — поражение почек бактериями из нижних мочевыводящих путей. При отягощенном течении могут развиться гнойно-некротические осложнения, в том числе сепсис. Это заболевание может проявляться высокой температурой, рвотой и тошнотой, тупой ноющей болью в пояснице.

Ранее у мужчины с подозрением на почечную колику обнаружили расслоение аорты.