Врач объяснила, можно ли запивать еду

Питье воды во время приема пищи не может разбавить желудочный сок, нарушив пищеварение. Однако дополнительная жидкость может привести к ощущению переедания, а затем — к быстрому возврату голода. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник DocMed Ольга Чухачева.

«Вопреки распространенному мифу, разбавить желудочный сок достаточно трудно. Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде. Переваривание твердой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды», — объяснила врач.

Однако питье во время приема пищи может привести к ощущению насыщения. При этом жидкость покинет желудок через 15-20 минут, и чувство голода быстро вернется.

«Это не значит, что пить во время еды нельзя или это помешает вам, например, снизить массу тела. Но этот факт стоит учитывать при планировании дня и рациона, чтобы не остаться наедине с голодом в неподходящее время», — отметила Чухачева.

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