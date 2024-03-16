Ученые оценили обитаемость планеты Арракис из вселенной «Дюны»

Британские ученые из Бристольского и Шеффилдского университетов с помощью современных методов проанализировали климат планеты Арракис — основного места действия серии фантастических романов Фрэнка Герберта «Дюна» и произведений по их мотивам. Об этом сообщает научный портал The Conversation.

Арракис — покрытая пустынями планета с очень жарким климатом, населенная гигантскими песчаными червями и небольшим количеством людей, адаптировавшихся к суровым условиям родного мира. В прошлом она была на 91% покрыта океанами, пока какая-то древняя катастрофа не осушила ее поверхность. За контроль над Арракисом борются могущественные силы, поскольку мир остается единственным известным источником «пряности» — вещества, без которого невозможны межзвездные перелеты.

Исследователи создали виртуальную среду мира «Дюны» с помощью климатических моделей, которые используются для составления прогнозов погоды на Земле.

Как показали расчеты, Фрэнк Герберт задолго до изобретения климатических моделей описал правдоподобную систему климата на вымышленном мире. Согласно анализу, жизнь на Арракисе возможна в приполярных регионах, тогда как в средних широтах и на экваторе большую часть года стоит невыносимая жара более 70 °C.

Ученые также выяснили, как выглядел Арракис до своего опустынивания. Если мир снова покрыть водой, то средняя глобальная температура снизится на 4 °C из-за испарения влаги в атмосферу. Планету закроет облаками, которые будут отражать часть энергии ближайшей звезды обратно в космос.

Кроме того, водный Арракис станет 86 раз более влажным, чем пустынный, что позволит развиваться растительному покрову.

Однако при таком климате тропические регионы будут подвергаться сильным циклонам, поскольку огромные теплые океаны дадут много энергии и влаги, необходимых для возникновения мощнейших ураганов, отметили исследователи.

По словам ученых, климатическое моделирование вымышленной планеты также показало, что пустынные миры с большей вероятностью могут оказаться обитаемыми, поскольку их сухая атмосфера более стабильна по сравнению с водными планетами.

«Если люди в конечном итоге колонизируют другие миры, им, вероятно, придется столкнуться со многими из тех же проблем, что и персонажам «Дюны»», — сказано в отчете.

Ранее ученые изучили звучание языков эльфов, орков и клингонов из различных фантастических произведений.