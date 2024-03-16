Диетологи рассказали, что есть на обед для здоровья кишечника и долгого чувства сытости

Британские диетологи Роб Хобсон и Гюнтер Кунле рассказали изданию Daily Mail, что комбинированные блюда из белка и овощей способствуют лучшему насыщению и нормализации работы кишечника.

По словам доктора Кунле, специалиста в области диетологии из университета Рединга в Лондоне, важной частью полноценного, правильного обеда является овощной салат. Для его приготовления можно использовать любые овощи. Диетолог зачастую отдает предпочтение перцу, кукурузе, огурцам, моркови и авокадо. Врач объяснил, что овощи содержат неперевариваемые пищевые волокна — клетчатку. Она перерабатывается полезными бактериями, обеспечивающими нормальную работу пищеварительной системы.

Также на обед стоит употреблять продукты, богатые белком. К ним относятся рыба, креветки и сыр. Специалист по питанию Роб Хобсон часто готовит жареный рис, к которому затем добавляет яйца или куриное мясо. Он объяснил, что белок способствует длительному сохранению чувства сытости и быстрому восстановлению после физической работы или тренировок.

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