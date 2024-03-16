Ученые нашли в пластике тысячи вредных для здоровья и природы химикатов

Ученые из Норвежского института науки и технологий (NTNU) подробно изучили состав пластика. Они выяснили, что полимерные изделия содержат более 16 тыс. химических компонентов, примерно четверть из которых может представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Доклад опубликован на сайте исследовательского проекта PlastChem.

Согласно докладу, по меньшей мере 4,2 тыс. пластиковых химикатов (около 26%) представляют опасность для здоровья и/или окружающей среды.

400 химических веществ, вызывающих беспокойство у исследователей, обнаружены во всех типах пластмасс, включая пластиковую упаковку для пищевых продуктов. Любой пластик может выделять опасные химические вещества, подчеркнули ученые.

Исследователи советуют лучше регулировать использование проблемных веществ в пластмассах, обеспечить прозрачности в отношении того, какие химические вещества используются в производстве пластика и сделать полимеры проще по составу, чтобы они не содержали такого многообразия компонентов.

«Мы сможем справиться с проблемой пластика только в том случае, если примем во внимание содержащиеся в пластике химические вещества и будем обращаться с ними ответственно», — отметил автор доклада, профессор NTNU Мартин Вагнер.

Ранее ученые научились удалять из воды токсичный нанпопластик с помощью фильтров, изготовленных из мусора.