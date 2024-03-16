Астрофизик рассказал, могут ли инопланетяне заметить военные радары на Земле

Гипотетическая инопланетная цивилизация может заметить работу земного радара с другого конца галактики. Об этом «Газете.Ru» рассказал астрофизик Алексей Рудницкий, заместитель руководителя Астрокосмического центра ФИАН.

Астрономы уже несколько десятилетий пытаются обнаружить инопланетян, поймав их радиосигналы. Вместе с тем, по их оценкам, человеческая цивилизация так же хорошо заметна для внешнего наблюдателя. Основной вклад в это делают радары противоракетной обороны.

«Радарные импульсы при земном уровне технологий можно зафиксировать на дистанции порядка 100 тыс. св. лет. Это сравнимо с диаметром Млечного пути, так что сигнал будет заметен на другом конце галактики», — пояснил ученый.

Кроме того, радар практически невозможно спутать с природным радиоисточником. Он излучает в узком диапазоне радиочастот, постепенно сканирует узким лучом разные секторы неба и выглядит для наблюдателя как периодические яркие радиовспышки. Если гипотетическая внеземная цивилизация находится на уровне развития, сравнимым с человечеством, то благодаря радарам она точно узнает о существовании разумных существ.

О том, как инопланетяне могут узнать о существовании человеческой цивилизации благодаря радарам — в материале «Газеты.Ru.