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Доктор объяснила, при каком выпадении волос нужно обратиться к врачу

Трихолог Романова: пул-тест помогает выявить чрезмерное выпадение волос

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Если человек теряет более 100 волос за день, ему следует обратиться к врачу. Об этом «Доктору Питер» рассказала дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники Алена Романова в Санкт-Петербурге.

В среднем человек теряет до 100 волос в день. Однако можно не считать все выпавшие за сутки волосы, а провести пул-тест: несколько раз провести по волосам и подсчитать, сколько волос останутся в руке. Если при каждом прочесывании их было более пяти, следует обратиться к врачу-трихологу. 

Врач отметила, что к выпадению волос могут привести беременность и роды, так как они сопровождаются изменением уровня гормонов. В норме выпадение волос прекращается через шесть месяцев после родов или завершения лактации.

Прием антибиотиков, антидепрессантов, кардиологических лекарств тоже провоцирует выпадение волос. Если волосы не пришли в норму после отмены препаратов, следует обратиться к врачу.

Также к «волосопаду» приводят сильный стресс, анемия, кровопотеря, длительный наркоз, коронавирус и другие острые инфекционные болезни: сильное воспаление провоцирует спазм сосудов, которые питают волосяные фолликулы.

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