Врач из Нового Уренгоя выявила рак у ребенка по синякам

Педиатр из Нового Уренгоя спасла жизнь ребенку, заметив у него ранние признаки рака крови. Об этом сообщает Департамент здравоохранения ЯНАО.

На прием к врачу Яне Никитиной обратилась женщина из-за слабости и ухудшения аппетита у ее ребенка. Внешних признаков заболевания не было. Но врач обратила внимание на несколько маленьких синяков. Обследование выявило у ребенка рак крови на ранней стадии. Пациента направили в федеральный центр для лечения, и у ребенка есть все шансы на полное и скорое выздоровление.

До этого врачи в Сургуте провели операцию на мозге 43-летней женщины без наркоза. Это позволило хирургам контролировать функции мозга пациентки: если бы что-то пошло не по плану, она бы почувствовала ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях, и врачи могли бы принять меры. Они лишили кровоснабжения аневризму, — расширение артерии мозга, — через прокол в бедре. Процедура заняла менее часа.

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