Врач рассказала, как уберечься от гепатита C

Чаще всего гепатит С протекает бессимптомно, на поздних стадиях может возникнуть желтуха. Об этом ОТР рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.

По словам врача, в редких случаях зараженные вирусом гепатита С могут заметить у себя повышенную слабость, боли в правом подреберье, нарушения аппетита или повышение температуры. Если вирус уже поразил печень, может возникнуть желтуха.

Обычно вирус передается через контакт с инфицированной кровью: при пересадке органов, переливании крови, с нестерильными инструментами при операциях, через иглы тату-мастеров, при половом акте. Часто гепатит С встречается у наркозависимых, которые используют общие иглы.

Реже заразиться можно через бытовые предметы: бритвы, ножницы, зубные щетки. Поэтому их нельзя ни с кем делить. Профилактика — главный способ защиты от гепатита С, вакцины не существует. Важно регулярно сдавать анализ, например, при диспансеризации.

Что касается лечения, то для него применяют комбинации противовирусных препаратов.

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