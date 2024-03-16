проект

>

Врач рассказала, как уберечься от гепатита C

Инфекционист Малинникова: для профилактики гепатита С нельзя делиться бритвой

close
100%
Shutterstock

Чаще всего гепатит С протекает бессимптомно, на поздних стадиях может возникнуть желтуха. Об этом ОТР рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова.

По словам врача, в редких случаях зараженные вирусом гепатита С могут заметить у себя повышенную слабость, боли в правом подреберье, нарушения аппетита или повышение температуры. Если вирус уже поразил печень, может возникнуть желтуха.

Обычно вирус передается через контакт с инфицированной кровью: при пересадке органов, переливании крови, с нестерильными инструментами при операциях, через иглы тату-мастеров, при половом акте. Часто гепатит С встречается у наркозависимых, которые используют общие иглы.

Реже заразиться можно через бытовые предметы: бритвы, ножницы, зубные щетки. Поэтому их нельзя ни с кем делить. Профилактика — главный способ защиты от гепатита С, вакцины не существует. Важно регулярно сдавать анализ, например, при диспансеризации.

Что касается лечения, то для него применяют комбинации противовирусных препаратов.

Ранее российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами