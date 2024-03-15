Морские биологи научились точно различать китов по их хвостам

Американские ученые-биологи из Корнелльского университета выяснили, что в мире не существует двух горбатых китов с абсолютно идентичными хвостами. Цвет и узоры на хвостовых плавниках позволяют точно идентифицировать животных, подобно отпечаткам пальцев у человека. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Глобальные популяции горбатых китов восстановились после потерь, нанесенных коммерческим китобойством, однако морские гиганты по-прежнему находятся под угрозой из-за столкновения с судами, загрязнения окружающей среды и других опасностей.

По данным Международного союза охраны природы, сегодня в мире насчитывается около 84 тыс. взрослых особей горбатых китов.

Идентификация по фотографии широко распространена при изучении морских млекопитающих. Различные популяции горбатых китов обитают по всему Мировому океану, совершая гигантские миграции из более теплых мест размножения в места нагула в полярных водах.

С помощью новой методики морские биологи составили каталог с описаниями более 70 отдельных особей китов. По словам ученых, их работа поможет лучше отслеживать численность этих животных.

Ранее ученые выяснили, что из-за жары и голода популяция горбатых китов в Тихом океане за несколько лет сократилась на 20%.