Тайский центр туризма Чиангмай возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира

В Таиланде город Чиангмай на севере страны вышел на первую строчку в рейтинге городов мира с самой загрязненной атмосферой. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

По оценке международного сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, уровень микропыли PM2,5 в воздухе Чиангмая в 35 раз превысил безопасный порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

Как выяснили журналисты, густой смог в Чиангмае связан с обычаем местных фермеров выжигать остатки прошлогодней растительности на полях, чтобы расчистить землю к новому сезону. Проблему усугубляют лесные пожары и выхлопные газы транспорта.

В марте правительство Таиланда предупредило о необходимости принять меры по борьбе с загрязнением воздуха, поскольку в 2023 году не менее 10 млн жителей государства нуждались в лечении из-за плохой экологии.

Несмотря на удушливый туман, в Чиангмае сохраняется высокий туристический сезон. По словам опрошенных гостей города, смог не мешает наслаждаться им многочисленными храмами и другими достопримечательностями древнего города.

Ранее столица Вьетнама Ханой возглавила рейтинг самых загрязненных городов мира.