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Названо опасное для психики женщин последствие ожирения

PLOS One: ожирение может повышать риск развития депрессии у женщин

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Ученые из Школы общественного здравоохранения при университетском колледже Корка в Ирландии обнаружили, что у людей среднего и пожилого возраста с ожирением повышен риск развития депрессии. В особенности этому психическому расстройству подвержены женщины. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 1800 взрослых добровольцев, стремясь обнаружить взаимосвязь между определенным показателем индекса массы тела (ИМТ) и особенностями психического здоровья. Отмечается, что каждый из 1821 испытуемых предоставил исследователям доступ к своей медицинской карте и сдал анализы крови для оценки уровней гликированного гемоглобина и глюкозы. Ученые также измерили рост, вес и обхват талий участников.

Анализ полученных данных показал, что высокий ИМТ (показатель которого соответствовал ожирению) коррелировал с ухудшением психического здоровья. В частности, люди среднего и пожилого возраста с ожирением чаще демонстрировали симптомы депрессии. Особенно выраженной такая взаимосвязь была у женщин с высоким ИМТ.

По словам ученых, такое ухудшение здоровья психики может быть связано с социальными факторами, такими как стигматизация людей с лишним весом.

Ранее была названа неожиданная опасность лишнего веса у детей.

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