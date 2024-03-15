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Подавляющее большинство птиц в Арктике и Антарктике оказалось загрязнено микропластиком

FMS: 90% птиц в Арктике и 97% пернатых в Антарктике глотают вредный микропластик

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GTW/Global Look Press

Итальянские ученые из Третьего университета Рима оценили масштабы влияния микропластикового загрязнения на диких животных полярных регионов Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Арктика и Антарктида все чаще испытывают воздействие пластика, попадающего на плавающий лед и сушу. Речь идет не только о крупном макропластике (>5 см), но и о микропластика (0,1–5 мм) и нанопластике (<0,1 мкм), которые могут переноситься на огромные расстояния от источника или проникать в организмы существ во время сезонных миграций.

Исследователи изучили более 1100 образцов содержимого желудка и экскрементов полярных птиц. Они обнаружили, что 13 видов морских пернатых глотают микропластик. Среди них оказались различные разновидности пингвинов, буревестники, гагарки, кайры и другие.

Как показал анализ, 90% птиц в Арктике и 97% их сородичей в Антарктиде питаются микропластиком.

Ученые идентифицировали 14 типов полимеров, преобладающей формой среди которых оказался полиэтилен. За ним следуют полипропилен и полистирол.

Воздействие проглатывания пластиковых частиц на морских птиц включает закупорку их желудочно-кишечного тракта, токсичность и окислительный стресс, а также запуск иммунных реакций. Кроме того, беспокойство вызывает не только прямое проглатывание частиц: микропластик был обнаружен в криле, источнике пищи для некоторых пингвинов, что подчеркивает более масштабную проблему в экосистеме и трофических сетях.

Ранее ученые выяснили, что микропластик из Средиземного моря рассеивается по всему Атлантическому океану.

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