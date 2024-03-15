Боль при инфаркте может быть похожа на изжогу, но их можно отличить

Сердечный приступ можно принять за изжогу или паническую атаку. Об этом рассказала «Российская газета».

Самый распространенный симптом инфаркта — сильная давящая боль за грудиной, которая может быть волнообразной. Сильное внезапное потоотделение с необъяснимой болью или дискомфортом в груди, которая может отдавать в шею, руку или челюсть тоже могут быть признаками инфаркта.

Иногда боль при инфаркте можно спутать с изжогой или расстройством желудка. Отличить их можно: при инфаркте в области грудной клетки возникает жгучая давящая боль, которая нарастает в течение нескольких минут. С приемом пищи она никак не связана. При изжоге боль ощущается в районе желудка (нижней части груди) и напоминает жжение. Любое недомогание — повод обратиться к врачу.

Также спутать сердечный приступ можно с панической атакой, причем у человека возникает стойкое ощущение, что он сейчас умрет. Паническую атаку сопровождают ощущения страха и тревоги, тошнота, боль в желудке, учащение сердцебиения, обильное потоотделение, волны жара. При этом паническая атака не опасна для жизни и не повреждает органы.

Ранее врач предупредила, что лечение изжоги содой может повысить риск развития рака.