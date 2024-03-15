Врач рассказал, чем полезны и вредны бананы

Высокое содержания калия в бананах полезно для сердца, однако людям с диабетом лучше от них отказаться из-за сахара. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Мышечная ткань, в том числе сердечная, нуждается в большом количестве калия, объяснил врач. Получить его можно из бананов: достаточно одного-двух в день. Однако в них много сахара и мало клетчатки, поэтому малоактивным людям следует ограничить потребление бананов, а при диабете лучше и вовсе от них отказаться.

«Понятно, что бананы не спасут от уже имеющихся заболеваний, но для профилактики хорошей работы сердца они полезны», — отметил врач.

В бананах и других фруктах и овощах есть кремний — важный элемент здоровья кожи, волос и ногтей, добавил Арзамасцев.

До этого биолог рассказал о пользе фисташек для либидо мужчин и женщин. Он заявил, что взрослым можно употреблять 10–15 орехов один-два раза в сутки. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до пяти лет фисташки не рекомендованы, подчеркнул эксперт.

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