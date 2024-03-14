SpaceX потеряла Starship во время испытательного полета

Космический корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс, не выдержал третий испытательный полет. Об этом свидетельствует трансляция.

Потеря аппарата произошла на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км.

Старт корабля с тестовой площадки Бока Чика в Техасе был произведен 09:25 по времени Восточного побережья США (16:25 по московскому времени). В SpaceX отмечали, что старт и первая фаза полета прошли идеально. Все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работали в штатном режиме. Также сообщалось, что корабль успешно вышел на орбиту. Тестовый полет должен был продолжаться немногим более часа, в течение этого времени должна была тестироваться работа двигателей, параметры и возможности космического корабля.

До этого сообщалось, что министерство обороны США обратилось к аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX с предложением сделать разрабатываемый космический корабль Starship государственной собственностью. Это позволит Пентагону использовать космолет для «важных и потенциально опасных миссий» без заключения дополнительных контрактов

Ранее многоразовая ракета-рекордсмен SpaceX разрушилась после возвращения на Землю.