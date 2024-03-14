Оказалось, что жизнь в неблагополучном районе ухудшает память и внимание

Американские невропатологи из Пенсильванского университета изучили связь между социально-экономическим статусом района и умственными способностями его пожилых жителей. Они пришли к выводу, что условия жизни тесно связаны с устойчивостью мозга к потере когнитивных навыков в более позднем возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В основу работы легли наблюдения, согласно которым биологические маркеры болезни Альцгеймера и других форм деменции не всегда коррелируют со снижением когнитивных функций у разных людей. Например, некоторым удается сохранять ясность ума даже при наличии существенных нейропатологий.

В исследовании использовались данные из интегрированной базы данных Центра исследований нейродегенеративных заболеваний, в которой основное внимание уделялось 469 случаям аутопсии в период с 2011 по 2023 год.

Ученые обнаружили, что более высокий уровень неблагополучия в районе связан с более низкими когнитивными способностями. Эта связь сохранялась даже после поправки на различные факторы, такие как возраст, пол, раса и уровень образования.

«Есть убедительные доказательства того, что социально-демографические факторы влияют на когнитивные способности пожилых людей, но механизмы, лежащие в основе этого эффекта, все еще неясны», — объяснил автор исследования, доктор Эдвард Ли.

Ученые отметили, что связь между неблагополучным районом и снижением когнитивных функций оставалась значимой даже при контроле нейропатологических изменений. Это предполагает, что влияние социально-экономических факторов на когнитивные функции действует через механизмы, выходящие за рамки вызывающих деменцию патологий.

Исследователи также обнаружили, что высшее образование, по-видимому, смягчает неблагоприятное воздействие неблагополучного района на когнитивные функции.

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