Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

Употребление небольшого бургера с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, поскольку это блюдо содержит достаточное количество белка. Об этом сертифицированный американский диетолог Келси Куник, специализирующимся на интуитивном питании, рассказала изданию Daily Mail.

Диетолог объяснила, что иногда людям, старающимся есть сбалансированно, приходится посещать рестораны быстрого питания, в меню которых в основном присутствует фастфуд. По мнению Куник, в таких заведениях можно заказать несколько блюд, которые не навредят фигуре и здоровью.

Наиболее оптимальным вариантом будет небольшой бургер с яйцом, сыром и несколькими ломтиками бекона. По мнению специалиста, яйцо и бекон содержат достаточное количество белка, а хлеб — углеводов. Комбинация этих нутриентов способствует длительному сохранению чувства сытости. Также можно заказать сэндвич или бургер, в котором основным ингредиентом является курица. Она также богата белком, но при этом не изобилует жирами.

В качестве десерта диетолог рекомендует отказаться от жареных пирожков и пончиков в пользу обычного ванильного мороженого в вафельном стаканчике. Обычно в одном рожке содержится около 200 калорий и пяти граммов жира.

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