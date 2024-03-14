Врач назвал вид камней в почках, которые можно растворить

Только уратные камни, состоящие из солей мочевой кислоты, можно растворить при помощи лекарственных препаратов. Два других вида — фосфатные и оксалатные, невозможно удалить таким способом. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий урологическим отделением НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, врач-уролог высшей категории, Сергей Королев.

Врач отметил, что существует масса классификаций почечных камней. По химическому составу они делятся на оксалатные (из солей кальция и щавелевой кислоты) уратные (из солей мочевой кислоты) и фосфатные (соли фосфорной кислоты). Довольно часто камни представляют собой смешанный тип. Это значит, что они могут состоять более чем из одного вида солей.

«Состав мы (специалисты) определяем при помощи биохимического анализа камня, который либо сам откололся и вышел, либо который достали врачи», — пояснил уролог.

Методы лечения мочекаменной болезни подбираются врачами в зависимости от типа камня. Королев уточнил, что медикаментозное лечение применяется только для удаления уратных камней. Эти твердые образования можно растворить при помощи специальных лекарственных препаратов. Оксалатные и фосфатные камни практически не растворимы — их необходимо дробить при помощи литотрипсии (воздействия ультразвуком) или перкутанной нефролитолапаксии (чрескожного удаления специальной иглой).

Подробнее о симптомах мочекаменной болезни и методах ее лечения — в материале «Газеты.Ru».

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