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Российские ученые выяснили, что кишечные микробы могут повысить шансы на избавление от рака

ИТМО: разнообразие кишечных микробов повышает эффективность лечения рака

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Ученые ИТМО выяснили, что более разнообразный микробиом кишечника повышает шансы на успех иммунотерапии рака. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

«Главный вывод, который мы сделали: чем более богатая микробиота кишечника у человека (то есть чем больше различных метаболитов, функциональных элементов она продуцирует для организма), тем эффективнее лечение», — рассказал один из авторов исследования, аспирант факультета информационных технологий и программирования ИТМО Артем Иванов.

Иммунотерапевтические препараты стимулируют уничтожение раковых клеток иммунитетом человека. В том числе этот метод используют для лечения меланомы — разновидности рака кожи и слизистых оболочек. Чтобы выяснить, как микробиота кишечника влияет на успешность иммунотерапии меланомы, ученые ИТМО проанализировали данные о 680 образцах микробиоты людей, которые собрали авторы различных исследований.

С помощью генетического анализа микробов ученые определили, какие именно бактерии присутствовали в образцах и какие функции в организме человека они выполняют. Затем авторы работы сравнили микробиомы людей, которые реагировали на лечение лучше других. Это позволило узнать, как состав бактерий влияет на эффективность иммунотерапии.

Результаты помогут врачам предсказывать реакцию человека на лечение по образцу микробиоты. Кроме того, перед началом иммунотерапии человеку в будущем могут быть назначены пробиотики или коррекция питания, чтобы изменить состав микробиома.

Следующий этап исследования — проверка обнаруженных зависимостей на мышах. Ученые из Лаборатории геномных исследований и вычислительной биологии ФНКЦ ФХМ им. Ю.М. Лопухина будут добавлять в рацион мышей потенциально полезную для борьбы с раком бактерию и смотреть, повышает ли она эффективность иммунотерапии.

Ранее ученые назвали два фактора, которые вместе повышают риск летального исхода у женщин в три раза.

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