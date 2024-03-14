Названа неожиданная опасность лишнего веса у детей

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили, что школьницы с ожирением чаще здоровых сверстниц сталкиваются с болью в костях, суставах, мышцах, связках или сухожилиях. Результаты опубликованы в журнале Archives of Disease in Childhood (АDС).

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 120 тысяч дошкольников и детей в возрасте 10-11 лет. Около 8,9% мальчиков-испытуемых в возрасте четырех-пяти лет страдали ожирением. Среди девочек того же возраста этот показатель составил 7,1%. При переходе в шестой класс школы распространенность ожирения выросла до 19,9% и 14,4% соответственно.

Также ученые обнаружили, что девочки с ожирением в 1,7 раза чаще сверстниц со здоровым весом обращались хотя бы к одному врачу по поводу симптомов, включающих в себя боль в костях, суставах, мышцах, связках или сухожилиях. Наиболее частой жалобой у девочек была боль в коленях. За ней следовала боль в спине.

По мнению авторов исследования, избыточный вес может создавать дополнительную нагрузку на суставы тела, что приводит к проблемам опорно-двигательного аппарата. Чтобы выяснить, почему такие симптомы реже возникают у мальчиков, необходимы дополнительные исследования.

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