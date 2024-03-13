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Скончался последний в мире человек в «железном легком»

GoFundMe: умер американец Пол Александр, 70 лет проживший в барокамере

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Shutterstock/FOTODOM

В США на 78-м году жизни скончался писатель и юрист Пол Александр, бывший последним в мире пользователем так называемого аппарата «железного легкого». Об этом сообщил автор проекта по сбору средств в пользу Александра Кристофер Улмер на странице краудфандингового сервиса GoFundMe.

Пол Александр родился в 1946 году в городе Даллас штата Техас. В шесть лет он попал в число пострадавших от одной из крупнейших вспышек полиомиелита в истории Соединенных Штатов, затронувшей около 58 тыс. человек.

Из-за поражения спинного мозга полиовирусом мальчика парализовало, и он лишился способности дышать самостоятельно, из-за чего ему сделали экстренную трахеотомию (вскрытие дыхательных путей). Жизнь ребенка удалось спасти благодаря «железному легкому» — особому типу барокамеры.

Аппарат «железное легкое» был разработан в 1928 году для помощи пациентам с тяжелой формой полиомиелита. В настоящее время конструкция признана устаревшей и практически не используется. В камере «железного легкого» попеременно чередуется отрицательное и положительное давление, за счет чего больному намного проще вдыхать и выдыхать воздух.

Пол Александр прожил в барокамере более 70 лет. Несмотря на тяжесть своего положения, он сумел закончить колледж и получить юридическое образование и написать автобиографию «Три минуты для собаки: моя жизнь в железном легком».

Ранее в США врачи начали готовиться ко вспышке нового вируса, напоминающего полиомиелит.

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