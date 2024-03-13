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Археологи нашли древнейшие украшения для пирсинга в истории

Antiquity: в Турции обнаружили серьги для пирсинга возрастом 10 тыс. лет

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Cambridge University Press

Турецкие археологи из Университета Мардина Артуклу отыскали самые старые украшения для пирсинга на сегодня. Артефакты эпохи неолита нашли в захоронениях Бончуклу Тарла на юго-востоке Турции. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Изучая гробницы, ученые нашли коллекцию заклепок, напоминавших современные аксессуары для проколотой губы. Расположение этих предметов указывало на то, что древние люди носили их в ушах и на нижней челюсти.

Кроме того, на челюстях некоторых из найденных в захоронениях черепов исследователи обнаружили характерные следы износа, вероятно, вызванного ношением серьги в губе.
Всего в Бончуклу Тарла нашли 85 артефактов, похожих на украшения для пирсинга. Предметы были изготовлены из кремня, меди, известняка и обсидиана.

Радиоуглеродный анализ показал, что пять из объектов из коллекции датируются периодом между 10 тыс. и 8 тыс. лет назад, что делает их древнейшими аксессуарами для пирсинга из известных науке. Возраст предыдущих подобных находок на территории современного Ирана составлял лишь 6,4 тыс. лет.

Ученые отметили, что украшения для ношения в проколотой коже находили в гробницах только у взрослых. Это может свидетельствовать, что пирсинг во времена неолита был связан с обрядами инициации при достижении человеком определенного возраста.

Ранее археологи нашли в Турции древнейший дрожжевой хлеб.

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