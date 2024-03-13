Менопауза продлила жизнь самкам китов, чтобы они заботились о внуках

Наличие менопаузы подарило самкам некоторых видов китов дополнительные 40 лет жизни, в которые они заботятся о своих родственниках. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Исследование было сосредоточено на пяти видах китов: короткоплавниковой гринде, малых косатках, косатках, нарвалах и белугах. Они — единственные млекопитающие помимо человека, самки которых имеют фазу менопаузы, то есть прекращают размножение в определенном возрасте.

Анализ показал, что самки этих китов живут примерно на 40 лет дольше, чем самки других видов китов аналогичного размера. Кроме того, многие самки живут до 80 лет, в то время как самцы — около 40 лет.

Дополнительные годы самки тратят на помощь в выживании своим детям и внукам, что с эволюционной точки зрения выгодно для самки: так ее гены с большей вероятностью будут переданы будущим поколениям. Например, они делятся пищей и используют свои знания, чтобы управлять семьей во время добычи еды.

Большинство самок используют другую стратегию: размножение в течение всей жизни. Есть более 5000 видов млекопитающих, и только шесть имеют менопаузу, отметили ученые.

Предыдущие исследования менопаузы были сосредоточены на людях и косатках. Новая работа расширяет знания о роли менопаузы в эволюции у других видов млекопитающих.

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