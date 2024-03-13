Врач рассказал, чем опасны настойки на фруктах и ягодах

Фруктовые и ягодные настойки, особенно домашние, могут быть опасны для жизни из-за метанола и яда из косточек. В долгосрочной перспективе эти напитки повышают риск диабета и тяжелого атеросклероза. Об этом Life.ru рассказал хирург Александр Умнов.

В настойках содержится много сахара и спирта, объяснил врач. Первый — повышает риск сильного вздутия кишечника и сахарного диабета, а второй — повреждает центральную нервную систему, печень, желудок, сердце и сосуды. Кроме того, сахар в организме превращается в жиры, которые откладываются на стенках сосудов в виде бляшек.

Врач добавил, что из-за кажущейся мягкости настоек с ними легко переборщить. Однако если и пить фруктовые и ягодные настойки, то только промышленного производства. В них реже бывают опасный для жизни метиловый спирт и амигдалин — вещество из косточек вишни, миндаля и абрикоса, которое в организме может превратиться в синильную кислоту. Отравление ею чревато аритмией, остановкой сердца и острым панкреатитом — воспалением поджелудочной железы.

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