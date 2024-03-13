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Ученые нашли яблоки, которые могут защитить печень от повреждения

IJMS: яблоки могут защитить печень от повреждения при язвенном колите

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Shutterstock

Экстракт полифенолов из яблок сорта «Limoncella» защищает печень от повреждения, вызванного воспалительным заболеванием кишечника. Это показало исследование на мышах, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона и язвенный колит, у 35% больных приводят к серьезным проблемам с суставами, кожей и глазами, а также повреждают печень. Это может быть связано с попаданием кишечных микробов в печень из-за повышенной проницаемости кишечника. Была показана возможная эффективность веществ полифенолов в лечении этих проблем.

В новом исследовании ученые протестировали экстракты полифенолов из яблок сорта «Limoncella», собранных в Италии. Они использовали особое вещество, чтобы вызвать язвенный колит у самцов мышей. Полифенолы из яблок значительно смягчили воспаление в толстой кишке мышей (это показал анализ тканей кишечника животных и содержащихся в них молекул), уменьшили проницаемость кишечника. Но самое главное — они снизили степень повреждения печени у животных. На это указывали более низкие уровни ферментов печени в крови и меньшее накопление жиров в печени у мышей, получавших экстракт полифенолов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что небольшое ежедневное потребление яблок «Limoncella» может быть полезно для пациентов с ВЗК.

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