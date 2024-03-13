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Врач назвала причины ухудшения памяти

Психолог Рощина: при гипертонии и простуде возможны нарушения памяти

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Память может ухудшиться при болезнях сосудов, неправильном образе жизни и даже обычной простуде. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина.

«Память — очень сензитивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если Вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры и т.п., это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма», — объяснила Рощина.

Недостаточное кровоснабжение мозга после инсульта или инфаркта, а также вследствие гипертонии или атеросклероза — также частая причина когнитивного снижения. Злоупотребление алкоголем и прием наркотических веществ тоже ухудшают память.

«Важно следить за своим соматическим здоровьем, не формально проходить диспансеризацию, следить за артериальным давлением, уровнем сахара в крови и др.», — заключила Рощина.

Подробнее о проявлениях и профилактике возрастных нарушений — в материале «Газеты.Ru».

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