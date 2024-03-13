Врач объяснила, полезен ли отказ от красного мяса для здоровья мозга

Для здоровой работы мозга и крепкой памяти потребление красного мяса нужно сократить, но исключать его из рациона полностью нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина.

«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нем витамина B12, цинка и железа. Также нужно ограничить сладости, нужно избегать обработанных продуктов, в которых часто присутствует избыток сахара и натрия», — рассказала Рощина.

Также для профилактики нарушений памяти врач рекомендовала регулярно усложнять себе повседневные задачи, например, чистить зубы левой рукой.

«Полезно выполнять что-то с нагрузкой, когда не все легко получается, когда немножко трудно. Преодоление трудностей сопряжено с развитием», — отметила психолог.

Подробнее об упражнениях для профилактики возрастных нарушений памяти — в материале «Газеты.Ru».

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