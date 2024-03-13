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Здоровая полость рта может быть фактором успешного лечения опухолей головы и шеи

NCI: тщательный уход за зубами повышает успех лечения рака головы и шеи

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Ученые из университета Северной Каролины обнаружили, что у людей с естественными здоровыми зубами, которые регулярно посещают стоматолога и не имеют заболеваний десен, лучшие показатели выживаемости при раке головы и шеи. Результаты исследования опубликованы в National Cancer Institute (NCI).

В исследование участвовали 2449 женщин и мужчин из разных стран, у которых были выявлены злокачественные опухоли горла, гортани, носовых пазух и слизистой рта. Ученые оценили количество и качество естественных зубов у испытуемых, частоту посещений стоматолога за предыдущие 10 лет до постановки диагноза, а также тщательность ухода за полостью рта.

Оказалось, что у людей, имеющих более 20 естественных зубов, на 15% больше шансов полностью вылечиться от рака головы и шеи. Ученые предположили, что негативные изменения в составе микробиома рта, обусловленные наличием проблемных зубов, могут быть одной из причин появления опухолей.

Исследователи добавили, что, вероятнее всего, люди со здоровыми зубами также следят за своим общим состоянием здоровья и регулярно посещают врачей, что позволяет обнаружить рак на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Ранее стало известно, какая ошибка при чистке зубов увеличивает риск развития кариеса.

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