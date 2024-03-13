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Стало известно, какие объемы тела свидетельствуют о здоровье пожилых людей

BMC: узкая талия и объемные икры говорят о здоровье пожилых

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Группа китайских исследователей из Первой народной больницы Цзюцзяна обнаружила, что объемные икры и узкая талия у пожилых людей являются свидетельством их хорошего здоровья. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале BMC Public Health.

Ученые подчеркнули, что одним из важных показателей здоровья человека является индекс массы тела, однако он не дает точного представления о процентном соотношении мышечной и жировой массы. Поэтому исследователи ориентировались на показатели обхвата талии и икры, которые считаются более информативными.

В ходе эксперимента они измерили обхваты икр и талий 4627 китайцев и китаянок старше 65 лет. Женщины составляли более 52% от общего числа участников.

Также исследователи выявили заболевания, которые чаще всего встречались у участников. Сердечно-сосудистые, острые респираторные заболевания и рак были одними из самых распространенных.

После сбора информации началась фаза наблюдения, длившаяся в течение трех с половиной лет. За это время был зафиксирован 1671 случай летального исхода среди добровольцев.

Исследование показало, что меньший обхват икр и более широкие талии были характерны для одиноких китайцев и китаянок, которые не занимались спортом и употребляли мало овощей. Ученые выяснили, что такие люди были подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

Люди с маленьким обхватом талий и икр находились в группе сниженного риска по трем основными заболеваниям. Авторы также отметили, что большая окружность икры свидетельствует о здоровом проценте мышечной массы в организме, в то время как широкая талия связана с повышенным риском летального исхода рака.

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