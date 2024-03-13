Гигантское облако солнечной плазмы вызвало рентгеновские сияния на Меркурии

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий оказалась на пути коронального выброса массы (КВМ) — облака звездной плазмы, оказавшегося примерно в 40 раз шире Земли. Солнечное вещество вызвало рентгеновские полярные сияния, сообщает портал Spaceweather.com.

Извержение было вызвано мощной солнечной вспышкой, которая произошла 9 марта. По оценкам обсерватории солнечной динамики NASA, зона выброса достигла 500 тыс. километров в диаметре.

Меркурий часто попадает под КВМ из-за близости к нашей звезде. В результате на нем не осталось атмосферы. Когда электроны от выброса попадают на поверхность планеты, они быстро замедляются. Это замедление заставляет частицы выделять энергию в виде рентгеновских лучей, которые можно засечь с Земли. В результате получается явление, похожее на северное сияние, но его можно рассмотреть только в радиотелескоп.

Очередное гигантское извержение на Солнце служит признаком того, что пик 11-летнего солнечного цикла Солнца, известный как солнечный максимум, возможно, уже начался — гораздо раньше, чем первоначально прогнозировалось.

Во время солнечного максимума солнечные вспышки и другие типы солнечных бурь вспыхивают чаще и мощнее, поскольку магнитное поле Солнца ослабевает и в конечном итоге переворачивается. Ученые уже видят признаки того, что это происходит.

За последний месяц исследователи наблюдали одни из крупнейших солнечных бурь текущего цикла, в том числе чудовищную вспышку класса X — самую мощную за последние шесть лет — а также шлейф плазмы в 15 раз шире Земли, который извергся на южном полюсе Солнца.

Ранее астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку.