Стало известно, как правильно восполнять недостаток сна

Специалист по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз рассказал, что «отсыпаться» в выходные нужно не в течение одного большого отрезка времени, а короткими «промежутками». Это позволит избежать нарушения цикрадных ритмов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению специалиста, долгое пребывание в кровати в выходной день может привести к нарушению циркадных ритмов, что, в свою очередь, затруднит утренний подъем в первый рабочий день. Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Медоуз уточнил, что начинать бодрствование по выходным можно максимум на тридцать минут позже обычного. При острой нехватке сна врач порекомендовал восполнять этот недостаток не «одним махом», в течение нескольких часов, а короткими периодами отдыха. Такой подход позволит избежать усталости и сонливости.

Специалист по физиологии сна также отметил, что важным фактором здорового сна является подъем с первыми солнечными лучами. По словам Медоуза, пропуск рассвета в течение двух (выходных) дней может стать причиной трудностей при возвращении к привычному режиму.

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