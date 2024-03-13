Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как правильно восполнять недостаток сна

Daily Mail: долгий сон по выходным может стать причиной сбоя циркадных ритмов

close
100%
Shutterstock

Специалист по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз рассказал, что «отсыпаться» в выходные нужно не в течение одного большого отрезка времени, а короткими «промежутками». Это позволит избежать нарушения цикрадных ритмов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению специалиста, долгое пребывание в кровати в выходной день может привести к нарушению циркадных ритмов, что, в свою очередь, затруднит утренний подъем в первый рабочий день. Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Медоуз уточнил, что начинать бодрствование по выходным можно максимум на тридцать минут позже обычного. При острой нехватке сна врач порекомендовал восполнять этот недостаток не «одним махом», в течение нескольких часов, а короткими периодами отдыха. Такой подход позволит избежать усталости и сонливости.

Специалист по физиологии сна также отметил, что важным фактором здорового сна является подъем с первыми солнечными лучами. По словам Медоуза, пропуск рассвета в течение двух (выходных) дней может стать причиной трудностей при возвращении к привычному режиму.

Ранее врачи рассказали, чем опасен сон с мокрыми волосами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами